Мотористы из США и Кореи претендуют на попадание в «Ф-1», «Хонда» хочет вернуться в 2026-м (AMuS)

Несколько производителей заинтересованы в участии в «Формуле-1».

Всемирный совет ФИА утвердил моторный регламент 2026 года. Ранее о желании присоединиться к серии объявил концерн «Фольксваген». Его компании «Ауди» и «Порше» должны подтвердить участие до 15 октября. Ожидается, что «Ауди» выкупит 75 процентов акций (ныне выступает как «Альфа Ромео»), станет партнером «Ред Булл».

Как сообщает Auto Motor und Sport, «Хонда» сделала «Ред Булл» по меньшей мере столь же привлекательное предложение, что и «Порше». Тем не менее, совладелец компании «Ред Булл» Дитрих Матешиц намерен сотрудничать с немецким производителем. , формально покинувшая «Ф-1» в конце 2021 года, хочет вернуться в 2026-м. Если японская фирма не договорится с , останется вариант с .

Наконец, как минимум еще одна компания может присоединится к «Ф-1» – по информации AMuS, в этом заинтересованы производители из США и Республики Корея. Речь может идти как о 2026-м, так и о 2027-м. Во втором случае фирма должна объявить о своих планах не позднее 30 июня 2023 года.

Моторный регламент «Ф-1» 2026 года и изменения правил 2022-2023 годов утверждены Всемирным советом ФИА

Пока в «Ф-1» ломятся мировые бренды вроде «БМВ» и «Ауди», «Альфа Ромео» думает об уходе и не видит будущего. Что не так-то?

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