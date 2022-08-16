Маттиа Бинотто о моторе-2022: «За 25 лет в «Феррари» не видел такого прогресса»

Руководитель Маттиа Бинотто рассказал о впечатляющей мощности мотора 2022 года.

Бинотто сообщил, что не мог оценить прогресс команды по части шасси, однако еще до старта сезона понимал, что двигатель получится выдающимся.

«Ситуация с силовой установкой была более понятной: мы знали, где находимся, регламент не изменился. Перед нами стояли большие цели. В итоге за более чем 25 лет в Маранелло я не видел такого прогресса, как между прошлым сезоном и 2022-м. Это показывает способности команды развивать мотор», – заявил Маттиа.

В то же время Бинотто признавал, что при подготовке силовой установки пришлось выбирать между мощностью и надежностью.

Маттиа Бинотто: «Да, при разработке двигателя мы предпочти мощность надежности»

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