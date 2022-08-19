Гендиректор «Росгонок» о том, что «Ф-1» не приедет в Россию: «Мировой спорт крайне политизирован. Ожидаем возврата долга за Гран-при 2022 года»

Генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов прокомментировал слова об отказе от гонок в России.

Руководитель «Формулы-1» подтвердил, что переговоров с организаторами и проведения Гран-при в стране больше не будет. Контракт на проведение этапов в России был разорван в марте.

Титов упрекнул серию в политизированности и напомнил о необходимости вернуть взнос за проведение Гран-при в 2022 года.

«Текущая ситуация в мировом спорте крайне политизирована. С поправкой на это необходимо воспринимать слова Доменикали. У сказанного им есть ярко выраженный политический подтекст, который не имеет ничего общего с настоящим спортивным духом.

Будущее наших отношений сегодня действительно непонятно. Мы будем учитывать позицию Доменикали при дальнейшей работе. Однако, что касается нашей предыдущей работы, неизменным остается следующий факт – в России не состоялся Гран-при 2022 года, за этот этап были перечислены деньги, которые на сегодняшний момент не возвращены.

Долг есть, он подтвержден, и наша позиция по нему неизменна. Мы ожидаем возврата средств безотносительно текущей позиции [управляющей компании «Ф-1»] ФОМ по отношению к проведению гонок на территории Российской Федерации», – заявил Титов.

Руководитель «Ф-1» Доменикали: «В России Гран-при больше не будет»

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