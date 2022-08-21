Новый моторный штраф Леклера ожидается на Гран-при Бельгии (It.motorsport)

«Феррари» рассмотрит замену двигателя внутреннего сгорания на болиде .

По информации It.motorsport.com, это может случиться уже на , который пройдет 28 августа. Монегаск потеряет всего пять позиций на стартовой решетке, так как моторный штраф станет для него вторым в сезоне. Ранее Шарль получил наказание на старте .

При этом прибавка в мощности за счет более свежего элемента составит около 15 л.с. – в «Феррари» считают, что это позволит Леклеру отыграться на скоростной трассе в Спа. Команда оценит ситуацию во время пятничных практик, после чего примет решение.

Также «Феррари» готовит более эффективную гибридную составляющую силовой установки. Пока неизвестно, когда гибрид будет омологирован.

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