Гюнтер Штайнер о разрыве с «Уралкалием»: «Хаас» получил удар по яйцам, но выстоял. Надеемся объявить титульного спонсора в ближайший месяц или два»

рассказал, что близок к подписанию нового большого спонсора.

До начала сезона титульным партнером была компания Дмитрия Мазепина «Уралкалий». Как сообщал Штайнер, контракт разорвали из-за давления со стороны других спонсоров. Впоследствии «Хаас» простился и с гонщиком – сыном бизнесмена.

«Я считаю, что в итоге ситуация станет лучше, так мы зарабатываем очки. За нами [наблюдают] довольно многие люди. Но что такое очередь? Три человека – это уже очередь, но сейчас нет огромного количества компаний, готовых платить данные суммы. Тем не менее, мы ведем очень успешные переговоры, все развивается очень здорово.

Если все будет идти хорошо в ближайший месяц или два, надеюсь, мы сможем сделать объявление. Надеюсь, [спонсор] станет в том числе и титульным, но в этом уверенности нет», – заявил руководитель «Хааса».

Штайнер сообщил, что болезненный разрыв с «Уралкалием» позволил команде продемонстрировать силу:

«Поначалу интерес [потенциальных спонсоров] заключался в том, что люди хотели получить дешевую сделку, так как считали, что у нас проблемы и все такое. Это не сработало.

Все видят, как мы работаем. По сути, мы получили удар по яйцам, но выстояли, команда сильна. Люди в это верят. Они понимают, что мы способны выступать лучше, чем сейчас».

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