Квят стал 36-м в квалификации NASCAR, Райкконен начнет гонку на «Уоткинс-Глен» 27-м

Пилот «Хендрика» Чейз Эллиот выиграл квалификацию к гонке NASCAR Cup на трассе «Уоткинс-Глен».

Второе время показал его напарник Кайл Ларсон, третье – Майкл Макдоуэлл из «Фронт Роу».

Бывшие коллеги по «Формуле-1» («Хезеберг») и Кими Райкконен («Трекхаус») в воскресенье стартуют с 36-й и 27-й позиций, соответственно. Гонка станет второй для Квята и дебютной для чемпиона мира 2007 года.

Кими Райкконен о дебюте в NASCAR Cup: «Мне все равно, если проведу плохую гонку. Что я теряю?»

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