Руководитель «Ф-1» Доменикали: «В России Гран-при больше не будет»

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали исключил возвращение Гран-при России.
Гонка проводилась на «Сочи Автодроме» с 2014 года. В следующем сезоне этап должен был переехать под Санкт-Петербург, однако «Ф-1» разорвала контракт.
«Деньги [за проведение Гран-при] были безумными. Но некоторые вещи не подлежат обсуждению.
Я всегда говорю: никогда не говори «никогда». Но в данном случае могу пообещать: мы не будем вести с ними никаких переговоров. Гонок там больше не будет», – заявил Доменикали в интервью Bild.
Также Стефано высказался о соглашениях с Саудовской Аравией и Катаром:
«Мы хотим, чтобы сила нашего спорта приводила к переменам. И мы уже видим, что они начинаются».
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