«Ред Булл» будет считаться новым мотористом «Ф-1» в 2026 году (AMuS)

Стали известны подробности переговоров по моторному регламенту «Формулы-1» 2026 года.

Между заинтересованными сторонами возникли разногласия по поводу статуса моторного подразделения «Ред Булл». С 2022 года команда использует двигатели под брендом Red Bull Powertrains. утверждала, что не может считаться новым производителем в 2026 году. Австрийская команда, в свою очередь, настаивала на статусе новичка, так как фактически силовыми установками занимается «Хонда».

В итоге было решено, что «Ред Булл» будет считаться новичком. Статус будет тем же, если коллектив из Милтон-Кейнса начнет производить двигатели в паре с , но не в случае возрождения тандема «Ред Булл»-«Хонда».

«Мы получаем моторы запечатанными и не можем заглядывать внутрь. Это важно для статуса новичка в 2026-м. Если возникают проблемы, работать над двигателем могут только механики «Хонды», – высказывался о ситуации советник «Ред Булл» в интервью Motorsport-Total.com.

Новички получат преимущество при подготовке к смене регламента. Расходы нынешних производителей на разработку силовых установок будут ограничены 95 миллионами долларов за сезон в 2023-2025 годах. Новые мотористы смогут потратить на пять миллионов больше в 2023-м и на десять миллионов больше – в 2024 и 2025 годах. С сезона-2026 полоток расходов станет единым (130 миллионов).

Моторный регламент «Ф-1» 2026 года и изменения правил 2022-2023 годов утверждены Всемирным советом ФИА

Мотористы из США и Кореи претендуют на попадание в «Ф-1», «Хонда» хочет вернуться в 2026-м (AMuS)

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram