Гельмут Марко: «Випса уволили из-за шквала дерьма в английской прессе. Сравнивать ситуацию с «монголом» от Ферстаппена нельзя»

Советник «Ред Булл» объяснил, почему команда рассталась с Юри Випсом.

Пилота «Формулы-2» освободили от обязанностей резервиста в «Формуле-1» после того, как он употребил слово на букву «н» на стриме.

Марко сообщил, что инцидент не имеет ничего общего с высказываниями в 2020-м: тогда будущий чемпион назвал гонщика «дебилом» и «монголом». Слово «монгол» используется как оскорбительное в адрес людей с синдромом Дауна, поэтому действия Ферстаппена вызвали возмущение у представителя Монголии в ООН, министерства культуры страны и международной благотворительной организации Mongol Identity. Макс и его команда не стали извиняться.

– Был ли другой выход после расистского заявления , кроме как увольнение?

– Английская пресса подняла такой шквал дерьма, что у «Ред Булл» не было выбора, и мы освободили его от всех своих обязанностей.

Ему 21 год, он извинился. Раздражает, что это произошло в тупой видеоигре, словно им больше нечем было заняться. Не понимаю, как можно играть больше двух минут. Но ладно, это молодежь, я ничего не могу поделать.

– Несколько лет назад Ферстаппен назвал Ланса Стролла «монголом» по радио. Тогда «Ред Булл» его поддержал, несмотря на критику в СМИ. Чем отличаются ситуации Ферстаппена и Випса?

– Сравнивать нельзя. Дело также и в общем развитии этих пилотов как личностей. Макс всегда четко высказывался о подобных проблемах. И в случае Випса давление со стороны прессы и спонсоров было таким большим, что пришлось отреагировать.

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