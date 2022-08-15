«Порше» зарегистрировала товарный знак F1nally в преддверии прихода в «Ф-1»

Компания «Порше» зарегистрировала товарный знак F1nally («Ф-1» + «наконец-то»).

Ранее концерн объявил о том, что «Порше» и «Ауди» будут участвовать в «Формуле-1» с 2026 года. Предполагается, что «Порше» станет мотористом «Ред Булл» и приобретет 50 процентов гоночной компании, однако стороны пока официально не подтвердили это.

Категории знака F1nally позволяют «Порше» использовать его при продаже товаров, атрибутики и игр, а также вести бизнес под данным названием и проводить научные и технологические исследования.

Пока в «Ф-1» ломятся мировые бренды вроде «БМВ» и «Ауди», «Альфа Ромео» думает об уходе и не видит будущего. Что не так-то?

«Порше» приобретет 50 процентов акций гоночной компании «Ред Булл» (Motorsport-Total)

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram