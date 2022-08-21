«Ред Булл» поменяет шасси по ходу сезона, чтобы приблизиться к «Феррари» по массе (AMuS)

готовит более легкое шасси из-за проблем с массой болида, которую лидеры «Формулы-1» испытывают в нынешнем сезоне.

Об этом сообщает Auto Motor und Sport. Коллективу из Милтон-Кейнса предстоит провести крэш-тесты и статические испытания .

Еще одна команда предположительно подала заявку на крэш-тесты и собирается сменить шасси по ходу сезона. AMuS уточняет, что речь не идет о . Обладатели Кубка конструкторов заявили, что подготовка трех экземпляров шасси является дорогостоящим удовольствием – «Мерседесу» пришлось бы выложить «лишние два миллиона» (евро или долларов).

«Возникает вопрос, как «Ред Булл» удается оставаться в пределах лимита расходов. Без инфляционной надбавки это вряд ли было бы возможно», – утверждают журналисты.

Издание делится информацией о том, на сколько килограммов команды «Ф-1» превышают минимальную массу болида (798 кг). Перед летним перерывом болид был на 8 кг тяжелее минимума, «Ред Булл» – на 7, и – на 3, – на 2. О массе машин «Феррари» и ничего не известно, однако предполагается, что пространство для прогресса у данных команд оставалось.

В «Ред Булл» считают, что «Феррари» близка к допустимому пределу. Таким образом, австрийская команда полагает, что может сбросить две или три десятые секунды с круга по отношению к главным конкурентам, если поработает над массой RB18.

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