Кими Райкконен о дебюте в NASCAR Cup: «Мне все равно, если проведу плохую гонку. Что я теряю?»

Чемпион «Формулы-1» 2007 года рассказал об амбициозных целях в NASCAR.

Райкконен дебютирует в NASCAR Cup в воскресенье, 21 августа. В гонке на трассе «Уоткинс-Глен» примет участие и экс-пилот «Ф-1» .

Ранее Кими выступал в заездах Camping World Truck и Xfinity Series под эгидой NASCAR.

«Я хочу повеселиться, но также постараюсь сделать все возможное. Думаю, мы подготовились максимально хорошо, учитывая все ограничения. Пока все здорово.

Я не вижу никаких рисков. Почему бы и нет? Что я теряю? Что проведу плохую гонку в NASCAR или где-то еще? Мне все равно. Я делаю это ради себя. Хороший будет результат или плохой, такое возможно, даже проведи я 20 гонок. Все они могут сложиться неудачно по самым разным причинам.

Я не вижу никаких минусов. Считаю, все отлично. Но то, что команда [«Трекхаус»] дает шанс гонщикам из Европы… Уверен, многие пилоты хотят попробовать, однако это непросто. Может, это откроет новые возможности для европейцев», – сказал Кими.

Финн сообщил, что в данный момент у него нет «абсолютно никаких планов» по проведению дополнительных гонок в NASCAR.

«Отличная скорость, хотя эти машины для него – танки». Квят начал в США с похвалы от местной легенды, хоть и не доехал до финиша

Квят внезапно дебютирует в главных гонках США уже в эти выходные. Что это за чемпионат? Какая у него команда?

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram