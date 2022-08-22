Райкконен сошел после аварии в дебютной гонке NASCAR Cup

завершил свою первую гонку NASCAR Cup в барьерах.

Чемпион «Формулы-1» 2007 года попал в аварию на старте третьего стейджа и был вынужден досрочно закончить заезд на трассе «Уоткинс-Глен». По ходу дистанции Райкконен, выступавший за «Трекхаус», добирался до восьмой позиции.

столкнулся с техническими проблемами, из-за которых остановился в боксах, и проигрывает лидерам 21 круг.

Квят стал 36-м в квалификации NASCAR, Райкконен начнет гонку на «Уоткинс-Глен» 27-м

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