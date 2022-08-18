Льюис Хэмилтон: «Я не тот человек, которым был до поездки по Африке»

Льюис Хэмилтон рассказал, как его изменила поездка по Африке.

Пилот провел часть летнего отпуска в Намибии, Руанде, Кении и Танзании.

«Последние две недели стали одними из лучших дней во всей моей жизни. Я не тот человек, которым был до этой поездки. Красота, любовь и умиротворенность, которые я испытал, заставили ощущать себя полностью изменившимся.

Никакое количество фотографий не отразит мои чувства и то, что я пытаюсь сказать. Просто знайте: когда не хватает слов, эмоции самые глубокие.

Я ощущаю связь со своими корнями, историей, чувствую в своей душе предков как никогда сильно. Спасибо вам, Намибия, Руанда, Кения и Танзания. Спасибо людям, живущим здесь, и дикой природе. Нам были рады везде, куда мы приезжали, и относились как к своей семье. Спасибо моим братьям, которые присоединились ко мне в этой поездке. Знаю, это мы будем обсуждать целую вечность», – написал семикратный чемпион «Формулы-1».

В ближайшие сезоны Льюис может вновь посетить Африку: ожидается, что Гран-при ЮАР вернется в календарь «Ф-1» в 2023 или 2024 году.

Гран-при ЮАР может вернуться в календарь «Ф-1» уже в 2023 году (RN365)

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Фото: инстаграм Льюиса Хэмилтона