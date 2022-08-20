Даниил Медведев: «Ферстаппен в этом сезоне впечатляет даже больше, чем в прошлом. Уважаю Макса»

Первая ракетка мира Даниил Медведев высказался о мастерстве чемпиона «Формулы-1» .

«Я уважаю Макса, он потрясающий гонщик. В этом году он впечатляет меня даже больше, чем в прошлом – стабильность на очень высоком уровне.

[На Гран-при Венгрии] он стартовал десятым. Некоторые хотели, чтобы победил Леклер и борьба в чемпионате обострилась, а в итоге он (Ферстаппен) выиграл. Просто потрясающе», – сообщил российский теннисист.

Медведев ответил на вопрос о том, предрешена ли судьба титула «Ф-1» 2022 года:

«На мой взгляд, да. Как спортсмен я могу сказать, что это не совсем правда, но как болельщик отвечу «да». С точки зрения спортсмена ничего не решено до последнего момента».

Пилот опережает ближайшего преследователя – из – на 80 очков.

Весь Ферстаппен – в одном интервью: обожает ярость инженера по радио, не собирается меняться – «иначе я фальшивка»

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