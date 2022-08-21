WRC. Тянак выиграл Ралли Ипра и сократил отставание от Рованперы

Гонщик «Хендэ» стал сильнейшим по итогам бельгийского Ралли Ипра.

Победа стала для Тянака второй подряд и третьей в нынешнем сезоне. Эстонец опередил пилотов «Тойоты» и Эсапекки Лаппи. Лидер сезона Калле Рованпера попал в аварию в пятницу и лишился шансов на высокие позиции, из-за чего его преимущество в чемпионате сократилось.

Чемпионат мира по ралли

Ралли Ипра

18-21 августа 2022 года

Топ-10

1. Отт Тянак («Хендэ») – 2:25.28.9

2. Элфин Эванс («Тойота») +5,0

3. Эсапекка Лаппи («Тойота») +1.41,6

4. Оливер Сольберг («Хендэ») +3.28,5

5. Такамото Кацута («Тойота») +6.06,1

6. Стефан Лефевр («Ситроен», Rally2) +9.45,7

7. Андреас Миккельсен («Шкода», Rally2) +10.03,8

8. Йоан Россель («Ситроен», Rally2) +10.54,8

9. Крис Ингрэм («Шкода», Rally2) +11.20,8

10. Николай Грязин («Шкода», Rally2) +11.26,8

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Калле Рованпера – 203 очка

2. Отт Тянак – 131

3. Элфин Эванс – 116

4. Тьерри Невилль – 106

5. Такамото Кацута – 92

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