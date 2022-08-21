WRC. Тянак выиграл Ралли Ипра и сократил отставание от Рованперы

Гонщик «Хендэ» Отт Тянак стал сильнейшим по итогам бельгийского Ралли Ипра.
Победа стала для Тянака второй подряд и третьей в нынешнем сезоне. Эстонец опередил пилотов «Тойоты» Элфина Эванса и Эсапекки Лаппи. Лидер сезона Калле Рованпера попал в аварию в пятницу и лишился шансов на высокие позиции, из-за чего его преимущество в чемпионате сократилось.
Чемпионат мира по ралли
Ралли Ипра
18-21 августа 2022 года
Топ-10
1. Отт Тянак («Хендэ») – 2:25.28.9
2. Элфин Эванс («Тойота») +5,0
3. Эсапекка Лаппи («Тойота») +1.41,6
4. Оливер Сольберг («Хендэ») +3.28,5
5. Такамото Кацута («Тойота») +6.06,1
6. Стефан Лефевр («Ситроен», Rally2) +9.45,7
7. Андреас Миккельсен («Шкода», Rally2) +10.03,8
8. Йоан Россель («Ситроен», Rally2) +10.54,8
9. Крис Ингрэм («Шкода», Rally2) +11.20,8
10. Николай Грязин («Шкода», Rally2) +11.26,8
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Калле Рованпера – 203 очка
2. Отт Тянак – 131
3. Элфин Эванс – 116
4. Тьерри Невилль – 106
5. Такамото Кацута – 92
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