WRC. Тянак выиграл Ралли Ипра и сократил отставание от Рованперы

Теги результаты чемпионат мира по ралли Ситроен Хендэ Отт Тянак Андреас Миккельсен Элфин Эванс Тойота WRC Эсапекка Лаппи Авто

Гонщик «Хендэ» Отт Тянак стал сильнейшим по итогам бельгийского Ралли Ипра.

Победа стала для Тянака второй подряд и третьей в нынешнем сезоне. Эстонец опередил пилотов «Тойоты» Элфина Эванса и Эсапекки Лаппи. Лидер сезона Калле Рованпера попал в аварию в пятницу и лишился шансов на высокие позиции, из-за чего его преимущество в чемпионате сократилось.

Чемпионат мира по ралли
Ралли Ипра
18-21 августа 2022 года
Топ-10
 
1. Отт Тянак («Хендэ») – 2:25.28.9
2. Элфин Эванс («Тойота») +5,0
3. Эсапекка Лаппи («Тойота») +1.41,6
4. Оливер Сольберг («Хендэ») +3.28,5
5. Такамото Кацута («Тойота») +6.06,1
6. Стефан Лефевр («Ситроен», Rally2) +9.45,7
7. Андреас Миккельсен («Шкода», Rally2) +10.03,8
8. Йоан Россель («Ситроен», Rally2) +10.54,8
9. Крис Ингрэм («Шкода», Rally2) +11.20,8
10. Николай Грязин («Шкода», Rally2) +11.26,8
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Калле Рованпера – 203 очка
2. Отт Тянак – 131
3. Элфин Эванс – 116
4. Тьерри Невилль – 106
5. Такамото Кацута – 92
 

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные