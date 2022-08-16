Моторный регламент «Ф-1» 2026 года и изменения правил 2022-2023 годов утверждены Всемирным советом ФИА

Международная автомобильная федерация (ФИА) сообщила, что моторный регламент «Формулы-1» на сезон-2026 получил одобрение Всемирного совета.

С 2026 года будут по-прежнему использоваться 1,6-литровые двигатели внутреннего сгорания V6, однако модуль MGU-H исчезнет, вклад гибридной составляющей возрастет до 50 процентов, а использование «зеленого» топлива – до 100 процентов. Производительность силовых установок останется на прежнем уровне, расходы мотористов сократятся. Введен потолок расходов на разработку новых двигателей: 95 миллионов долларов в год на сезоны-2022-2025 и 130 миллионов – с 2026-го.

Ожидается, что после утверждения правил о своих планах по вступлению в «Ф-1» официально расскажут и . «Порше» предположительно начнет сотрудничать с .

Также Всемирный совет ФИА одобрил изменения технического регламента на сезоны-2022 и 2023. Изменения связаны с борьбой с галопированием и повышением безопасности.

С Гран-при Бельгии ФИА будет измерять тряску болидов. Команды не должны превышать допустимый предел колебаний. Кроме этого, ужесточены требования к жесткости планки под днищем.

В 2023 году края днища поднимут на 15 мм, горловину диффузора также поднимут, края диффузора станут жестче. Более того, будут введены новые сенсоры для контроля за галопированием. Наконец, существенно изменится архитектура и прочность верхней дуги безопасности – решение принято после анализа аварии пилота на .

Эта новая авария в «Ф-1» еще страшнее, чем кажется: вообще-то проверенная годами система защиты сломалась

Команды и ФИА согласовали поправки к регламенту 2023 года – края днища болидов поднимут на 15 мм

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