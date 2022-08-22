Квят стал 36-м в своей 2-й гонке NASCAR и снова испытывал технические проблемы

столкнулся с техническими проблемами в гонке NASCAR Cup на трассе «Уоткинс-Глен».

В своей первой гонке в NASCAR бывший пилот «Формулы-1» также испытывал механические проблемы – тогда Даниил сошел. Теперь же Квят стал 36-м и последним из финишировавших, проиграв лидерам 32 круга из-за длительных периодов ремонта в боксах. В частности, у гонщика «Хезеберга» возникли трудности с усилителем руля.

Заезд выиграл Кайл Ларсон, вторым финишировал , третьим – .

классифицирован 37-м – чемпион мира 2007 года сошел после аварии.

Райкконен сошел после аварии в дебютной гонке NASCAR Cup

Квят стал 36-м в квалификации NASCAR, Райкконен начнет гонку на «Уоткинс-Глен» 27-м

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