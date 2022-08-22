Квят стал 36-м в своей 2-й гонке NASCAR и снова испытывал технические проблемы

Даниил Квят столкнулся с техническими проблемами в гонке NASCAR Cup на трассе «Уоткинс-Глен».
В своей первой гонке в NASCAR бывший пилот «Формулы-1» также испытывал механические проблемы – тогда Даниил сошел. Теперь же Квят стал 36-м и последним из финишировавших, проиграв лидерам 32 круга из-за длительных периодов ремонта в боксах. В частности, у гонщика «Хезеберга» возникли трудности с усилителем руля.
Заезд выиграл Кайл Ларсон, вторым финишировал Эй-Джей Оллмендингер, третьим – Джоуи Логано.
Кими Райкконен классифицирован 37-м – чемпион мира 2007 года сошел после аварии.
Райкконен сошел после аварии в дебютной гонке NASCAR Cup
Квят стал 36-м в квалификации NASCAR, Райкконен начнет гонку на «Уоткинс-Глен» 27-м
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram