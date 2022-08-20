Хуан-Пабло Монтойя: «На лучшей машине побеждал бы Хэмилтон, а не Расселл. Льюис регулярно переигрывал напарников»

Бывший пилот «Формулы-1» сравнил скорость и .

Новичок «Мерседеса» опережает семикратного чемпиона после первой части сезона-2022. В то же время Хэмилтону удалось прибавить перед перерывом, отметил Монтойя.

«Как мне кажется, Льюис понемногу начинает забираться в голову Джорджа. И Льюис выступает чуть лучше, чем ожидалось, так что борьба трудная.

Да, [Расселл –] мистер Стабильность, но на подиумах оказывается Льюис. Если бы у них были две быстрейшие машины, выигрывал бы Льюис. Кем Джордж хочет быть – мистером Стабильность или победителем?

Льюис регулярно побеждал на лучшем болиде и регулярно переигрывал напарников. Это не поменялось. Стабильность важна, но надо пилотировать быстрее своего партнера, если хочешь побеждать», – сказал Монтойя.

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