Мазепин выиграл дебютное ралли, суды над Экклстоуном и Пике, тесты Квята в NASCAR и другие гоночные события недели

Sports.ru представляет дайджест новостей в «Формуле-1» и других гоночных категориях за прошедшую неделю.

1. Мазепин выиграл «Шелковый путь». «Чемпионство в себе можно воспитать», – объяснил успех на дебютном ралли бывший пилот «Хааса».

2. Экклстоуну предъявят обвинения в налоговом мошенничестве из-за незадекларированных активов стоимостью более $475 млн.

3. Суд рассмотрит расистские и гомофобные фразы Нельсона Пике в адрес Хэмилтона. Правозащитники требуют выписать трехкратному чемпиону «Ф-1» штраф в $1,86 млн.

4. Квят впервые опробовал машину NASCAR, Шварцман протестировал «Феррари» и может выступить в практике «Ф-1» перед Гран-при Франции.

5. Комментатор «Ф-1» на бельгийском канале отстранен от работы за оскорбление Стролла.

6. Экс-гоночный директор «Ф-1» Маси официально покинул ФИА.

7. Бывшего владельца «Форс-Индии» Маллью приговорили к четырем месяцам тюремного заключения.

8. «БМВ» может вернуться в «Ф-1» – сообщается, что компания ведет переговоры с «Маклареном». В «Хонде» тоже не исключают возвращения.

9. Трансферные слухи: Sky Sports подтвердил интерес «Макларена» к Пиастри, также команда рассматривает Феттеля и Албона на замену Риккардо и изучает скорость пилотов «Индикара» Херты и О’Уорда. Дэн напомнил, что контракт с «Маклареном» действует до конца 2023 года, и не собирается уходить из «Ф-1».

Феттель в ближайшие недели определится, продолжать ли карьеру, руководитель «Астон Мартин» надеется сохранить Себа.

10. ФИА изменит регламент 2023 года ради борьбы с галопированием в «Ф-1».

11. Кэссиди выиграл первую гонку «Формулы E» в Нью-Йорке, которую закончил в барьерах, да Кошта победил во втором заезде, Вандорн лидирует в чемпионате.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австрии

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🔔 Заезды в ближайшие семь дней

1. Гран-при Франции «Ф-1» (22-24 июля).

2. Гонки поддержки: «Формула-2» и Серия W (22-24 июля).

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