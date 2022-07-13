Комментатор «Ф-1» на бельгийском канале отстранен от работы за оскорбление Стролла на Гран-при Австрии

Комментатор «Формулы-1» на бельгийском телевидении был отстранен от работы за оскорбление в адрес пилота .

Лионель Фройсар, который комментировал «Ф-1» на французском языке на бельгийском телеканале RTBF Sport, позволил себе оскорбление в прямом эфире в адрес Стролла по ходу .

Фройсар, выражая недовольство действиями Стролла, обозвал гонщика «Астон Мартин» аутистом. Когда коллега Фройсара попытался его поправить, заявив, что «это все-таки слишком, не стоит так далеко заходить», тот ответил, что «это так, но это правда».

Именно эта звуковая дорожка также использовалась для франкоязычной аудитории в официальной трансляции на F1TV. И слова Фройсара мгновенно вызвали бурную реакцию зрителей в соцсетях.

Руководство RTBF скоро сделало официальное заявление, в котором сообщило об отстранении Фройсара и начале расследования.

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