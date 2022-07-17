Руководитель «Астон Мартин»: «Надеюсь, продолжим сотрудничество с Феттелем. Мы ведем переговоры о новом контракте»

Руководитель Майк Крак рассказал, что команда надеется продолжить сотрудничество с в следующем сезоне.

Текущий контракт Феттеля истекает в конце года, но команда, по словам Крака, уже ведет с немцем переговоры о продлении соглашения.

«Мы ведем переговоры. Себастьян очень позитивный и конструктивный парень, с этой точки зрения я надеюсь, что мы продолжим сотрудничество. Нужно учитывать и то, сколько Себастьян для себя инвестировал в этот проект за последние два года, и сейчас может начать пожинать плоды этих вложений, а не уходить, чтобы эти плоды достались кому-то другому. Но мы уверены, что сможем довести переговоры до успешного результата.

Думаю, обоим нашим гонщикам нужно отдать должное, если подумать о том, как они справляются с ситуацией с учетом всех обстоятельств. Как стараются быть конструктивными. Мы не слышим ни одного плохого слова. Мы стараемся действовать вместе, как одна команда, а пилоты предоставляют отличную обратную связь», – рассказал Крак.

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