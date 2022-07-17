Льюис Хэмилтон: «Всегда будут помнить случившееся на Гран-при Абу-Даби – для меня это был травмирующий опыт»

Пилот рассказал, что никогда не забудет события Гран-при Абу-Даби 2021 года.

Хэмилтон мог выиграть свой восьмой титул чемпиона «Формулы-1», но на рестарте последнего круга не удержал позади .

«Я всегда буду помнить то, что случилось на -Даби. Для меня это был очень тяжелый, травмирующий опыт. Но в определенном смысле это нормально. Когда ты теряешь что-то, ради чего так много работал, трудился, то чувствуешь всю боль от поражения. Так что я думаю, что случившееся всегда будет частью меня. Хотя мне хотелось бы думать, что случившееся в той гонке сделало меня сильнее.

Но вообще я не из тех людей, кто любит смотреть вперед. Я благодарен за эту возможность – ведь я люблю свою работу, люблю наш спорт и чувствую поддержку в «Формуле-1». И я также рад видеть изменения, которые постепенно начинают происходить в нашем спорте», – рассказал Хэмилтон.

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