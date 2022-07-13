Даниэль Риккардо: «Я связан обязательствами с «Маклареном» до конца сезона-2023 и не собираюсь уходить из «Формулы-1»

Пилот выпустил заявление в своих соцсетях, в котором опроверг слухи о возможном уходе из британской команды.

Согласно заявлению Риккардо, его контракт с «Маклареном» действует до конца сезона-2023, а сам гонщик твердо намерен переломить ситуацию в неудачно складывающемся сезоне.

При этом в последнее время в прессе все чаще стала появляться информация о том, что Риккардо может покинуть «Макларен» в конце нынешнего сезона. В числе претендентов на место Риккардо в команде называются Оскар Пиастри, Себастьян Феттель и Алекс Албон.

«В последнее время ходит очень много слухов относительно моего будущего в «Формуле-1», но я хочу, чтобы вы все услышали от меня. Я связан обязательствами с «Маклареном» до конца следующего сезона и не собираюсь уходить из «Формулы-1».

Понимаю, что сейчас мне далеко не всегда все легко дается. Но если тебе все легко дается, это ведь не так интересно! Я изо всех сил стараюсь помочь команде добиться улучшений, чтобы наша машина могла вернуться на законное место. Я по-прежнему жажду этого больше всего», – рассказал Риккардо.

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