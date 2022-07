«Хонда» не исключает возвращения в «Ф-1» в 2026-м: «Дверь не закрыта»

В «Хонде» подтвердили, что шанс на возвращение в «Формулу-1» в 2026 году существует.

Японский производитель официально покинул серию в конце сезона-2021, однако продолжает заниматься силовыми установками для «Ред Булл» и «Альфа Таури», которые отныне используются под брендом Red Bull Powertrains. Лого HRC (Honda Racing Corporation – гоночного подразделения компании) присутствует на машинах данных команд.

Гран-при Австрии посетили высокопоставленные менеджеры «Хонды», в том числе исполнительный директор Тосихиро Мибе и президент HRC Кодзи Ватанабе.

Ватанабе сообщил, что фирма внимательно следит за разработкой моторного регламента на 2026 год. Пока у «Хонды» нет конкретных планов, однако возможность возвращения есть.

– высшая категория в автоспорте, и мы всегда наблюдаем за происходящим в мире «Ф-1». Компания только что закончила свою деятельность, поэтому внутри «Хонды» обсуждений по поводу сезона-2026 не было. Так что плана нет.

Но дверь не закрыта. Насколько я понимаю, «Ф-1» обсуждает регламент на 2026 год, и правила однозначно движутся в сторону CO 2 -нейтральности. Мы идем тем же путем, и теперь не придется [отказываться] от CO 2 -нейтральности из-за участия в «Ф-1». Это хорошая возможность изучить CO 2 -нейтральную «Ф-1». Дверь не закрыта», – заявил Ватанабе.

Менеджер ответил на вопрос о том, какие факторы повлияют на решение компании:

«Существуют разные факторы. Но раз мы решили уйти из «Ф-1» и сосредоточиться на массовом производстве [автомобилей] и CO 2 -нейтральности, сперва нужно заняться этим. Когда мы поймем, что способны достичь цели, можно рассматривать возвращение в «Ф-1».

Не могу точно назвать сроки [по принятию решения]. Но если мы собираемся вернуться в «Ф-1» в 2026-м, пожалуй, решить нужно в течение года-полутора».

Ватанабе поделился информацией о сотрудничестве с «Ред Булл» и .

будет своего рода техническим партнером обеих команд как минимум до [конца] 2025 года. Пока детали не определены, но HRC тоже станет своего рода техническим партнером этих команд. Надо решить по поводу следующего сезона, но лично мне хотелось бы в большей степени использовать [логотипы] «Хонды». Так что это сочетание «Хонды» и HRC», – сообщил Кодзи.

Также менеджер прояснил ситуацию с интеллектуальной собственностью фирмы, которую использует :

«Они могут это делать, но мы не продавали интеллектуальную собственность. Это просто лизинг, одобрение на использование интеллектуальной собственности».

Кристиан Хорнер о потенциальном возвращении «Хонды» в «Ф-1»: «Этот вопрос нужно задавать «Хонде», мы таких переговоров не вели»

