Тото Вольфф предложил «пойти на ###» «безмозглым идиотам», оскорбляющим болельщиков на трибунах

Исполнительный директор осудил «идиотов» на трибунах Гран-при Австрии.

По ходу уик-энда появилось множество свидетельств оскорблений болельщиков со стороны других фанатов.

«Если вы кого-то оскорбляете – неважно, на почве сексизма, расизма, гомофобии – вы просто безмозглые, и никаким алкоголем это не оправдать. поляризует, вызывает эмоции – это здорово. Но подобные вещи нужно осуждать и сказать этим немногочисленным идиотам держаться от нас подальше. Надо выявлять этих людей и сообщать службе безопасности, если есть возможность.

Если кто-то прочитает мои высказывания – держитесь подальше. Мы не хотим вас видеть. Если вы участвуете в этом, идите на ###», – сообщил Вольфф.

Серия осудила поведение части болельщиков, о ситуации также высказался пилот .

«Конечно, это нездорово, такое не должно происходить. Я слышал о шокирующих вещах, это точно не нормально. Даже не стоит говорить – думаю, в целом понятно, что подобное недопустимо.

Иногда делаешь глупости, когда выпиваешь. Это не оправдание, но можно регулировать этот вопрос. В какой-то момент надо сказать: пора ложиться спать и завтра быть трезвым. Если все доходит до крайней точки, случаются безумные вещи», – сказал чемпион мира.

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