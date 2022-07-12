Майкл Маси официально покинул ФИА

Бывший гоночный директор «Формулы-1» официально покинул Международную автомобильную федерацию (ФИА).

«ФИА подтверждает, что Майкл Маси решил покинуть ФИА и переехать в Австралию, чтобы быть ближе к семье и принять новые вызовы», – сообщила Федерация.

В сообщении отмечается профессиональный подход Маси и его преданность делу.

Майкл был гоночным директором «Ф-1» до конца 2021 года. Австралиец покинул должность после скандального финала сезона в Абу-Даби, но формально оставался в ФИА. Президент Федерации Мохаммед бен Сулайем в мае намекал, что не против возвращения Маси к прежней роли.

С 2022 года Нильс Виттих и Эдуарду Фрейташ попеременно занимают пост гоночного директора.

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