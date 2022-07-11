Бывшего владельца «Форс-Индии» Маллью приговорили к 4 месяцам тюремного заключения

Бывший владелец «Форс-Индии» был приговорен к 4 месяцам тюремного заключения.

Верховный Суд Индии вынес соответствующий приговор по делу о неуплате кредита – Малльюобвиняют в мошеннической деятельности в качестве босса авиакомпании Kingfisher Airlines, которая в 2012 году объявила о банкротстве при наличии долгов на сумму более 1 миллиарда долларов.

Маллья долгое время скрывался от суда в Великобритании, однако в июне 2020 года проиграл апелляцию по делу об экстрадиции на родину в Индию. Также в 2020 году суд отклонил ходатайство Малльи о пересмотра вердикта по делу 2017 года, в котором он был признан виновным в передаче своим детям суммы в размере $40 млн, что было сделано в обход решения суда.

Бывшего владельца «Форс-Индии» Маллью экстрадируют в Индию в ближайшее время

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