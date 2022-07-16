«Чемпионство в себе можно воспитать». Мазепин о победе на «Шелковом пути»

Бывший пилот «Формулы-1» высказался после победы на ралли-рейде «Шелковый путь».

Мазепин дебютировал в качестве раллийного гонщика и стал лучшим в классе мотовездеходов.

«Мы провели за рулем больше 30 часов, если я не ошибаюсь. Совершенно другой подход к марафонам. Если посмотреть на наши первые три дня – у нас было столько проблем, что можно было бы в моем прошлом классе уже финишировать и не выезжать из боксов. Здесь очень важна командная работа. Если раньше я сидел в машине один и отвечал за все сам, то тут во многих случаях было важнее, как штурман отработает. Например, сегодня по скорости мы никогда в жизни бы не смогли обогнать «КАМАЗ», но, благодаря Антону [Власюку] там, где потерялись наши соперники, не потерялись мы.

Удовольствие особое, мне очень понравилось, надеюсь продолжить выступление в ралли. Чемпионство в себе можно воспитать. Очень многое зависит от количества тренировок, всего нужно достигать своим трудом. Сегодняшний этап был очень тяжелым, я переживал, мы проезжали четыре очень глубоких брода для багги. Окна ушли под воду.

Мне очень понравилась Монголия – ой, Калмыкия. Хочется в Монголию. И очень понравилась Астрахань. Она получилась очень тяжелой, мы к этому готовились. Получилось пройти этап, не оставить там колеса», – сообщил триумфатор ралли.

Коллега Мазепина по Snag Racing и чемпион «Дакара-2017» поздравил пилота:

«Никита молодец, 100 из 100, выиграл свой первый ралли-рейд в жизни».

Мазепин выиграл ралли «Шелковый путь»

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