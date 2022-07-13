Пиастри может заменить Риккардо в «Макларене» в 2023 году (Sky Sports)

Резервный пилот в следующем сезоне может продолжить карьеру в .

По информации корреспондента Sky Sports Теда Кравица, бывший пилот «Формулы-1» Марк Уэббер, который ныне работает менеджером Пиастри, хочет устроить соотечественника в «Макларен» – где Пиастри заменит еще одного австралийца .

Ранее сообщалось, что Пиастри является главным претендентом на место в «Уильямсе», в то время как в качестве претендентов на позицию в «Макларене» назывались Себастьян Феттель и Алекс Албон.

«В паддоке ходит очень много слухов относительно того, почему Пиастри до сих пор не подписал контракт с . Может ли задержка быть связана с тем, что его менеджер Марк Уэббер пытается устроить переход в «Макларен» на замену Даниэлю Риккардо?

С каждой гонкой без набранных очков и не очень хорошими выступлениями Риккардо, становится все более вероятным вариант, при котором в «Макларене» сделают позднее предложение Пиастри и уведут его у «Уильямса», – рассказал Кравиц.

«Макларен» рассматривает Феттеля и Албона в числе претендентов на место Риккардо (BBC)

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