Формула Е. Нью-Йорк. Да Кошта выиграл 2-ю гонку, Вандорн – 2-й, Эванс – 3-й

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Пилот «Течиты» Антониу Феликс да Кошта выиграл вторую гонку «Формулы Е» в Нью-Йорке. Для португальца эта победа стала первой в нынешнем сезоне.

Вторым финишировал Стоффель Вандорн («Мерседес»), а третьим стал Митч Эванс («Ягуар»). Второе место позволило Вандорну выйти в лидеры общего зачета, опередив Эдоардо Мортару.

Формула E
Этап 12
Нью-Йорк, США
17 июля 2022 года
Гонка
Топ-10

1. Антониу Феликс да Кошта («Течита») – 46.55,511

2. Стоффель Вандорн («Мерседес») +0,929 

3. Митч Эванс («Ягуар») +3,524

4. Алекс Симс («Махиндра») +3,631

5. Сэм Берд («Ягуар») +4,412

6. Робин Фряйнс («Энвижн») +4,979

7. Ник де Врис («Мерседес») +6,233

8. Джейк Деннис («Андретти») +6,316

9. Андре Лоттерер («Порше») +6,590

10. Эдоардо Мортара («Вентури») +13,449

Положение в общем зачете
Топ-5

1. Стоффель Вандорн – 155 очков

2. Эдоардо Мортара – 144

3. Митч Эванс – 139

4. Жан-Эрик Вернь – 128

5. Робин Фряйнс – 104

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