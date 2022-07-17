Формула Е. Нью-Йорк. Да Кошта выиграл 2-ю гонку, Вандорн – 2-й, Эванс – 3-й

Пилот «Течиты» Антониу Феликс да Кошта выиграл вторую гонку «Формулы Е» в Нью-Йорке. Для португальца эта победа стала первой в нынешнем сезоне.
Вторым финишировал Стоффель Вандорн («Мерседес»), а третьим стал Митч Эванс («Ягуар»). Второе место позволило Вандорну выйти в лидеры общего зачета, опередив Эдоардо Мортару.
1. Антониу Феликс да Кошта («Течита») – 46.55,511
2. Стоффель Вандорн («Мерседес») +0,929
3. Митч Эванс («Ягуар») +3,524
4. Алекс Симс («Махиндра») +3,631
5. Сэм Берд («Ягуар») +4,412
6. Робин Фряйнс («Энвижн») +4,979
7. Ник де Врис («Мерседес») +6,233
8. Джейк Деннис («Андретти») +6,316
9. Андре Лоттерер («Порше») +6,590
10. Эдоардо Мортара («Вентури») +13,449
1. Стоффель Вандорн – 155 очков
2. Эдоардо Мортара – 144
3. Митч Эванс – 139
4. Жан-Эрик Вернь – 128
5. Робин Фряйнс – 104
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