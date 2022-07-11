Херта проведет тесты «Макларена» 2021 года. Команда сравнит его с О’Уордом

Пилот «Индикара» Колтон Херта протестирует болид «Макларена» MCL35M.
Херта будет управлять машиной 2021 года в Портимане 11 и 12 июля, гонщик «Макларена» по развитию Уилл Стивенс сядет за руль 13 июля.
Во время летнего перерыва в «Формуле-1» «Макларен» оценит скорость Колтона в сравнении с коллегой по «Индикару» Пато О’Уордом, сообщает Racer. О’Уорд выступает за «Эрроу Макларен» и тестировал технику «Ф-1» в Абу-Даби по окончании сезона-2021. «Макларен» запланировал и другие сессии для Херты, они пройдут не раньше августа.
Гонщики «Индикара» считаются кандидатами на замену Даниэля Риккардо в 2023 году. Еще одним претендентом на замену австралийца журналист Джо Сейвард назвал Оскара Пиастри – резервного гонщика «Альпин». В то же время контракт Риккардо с «Маклареном» рассчитан до конца сезона-2023.
Джо Сейвард: «Макларен» заинтересован в Пиастри, похоже»
Пато О’Уорд: «До перехода в «Ф-1» хотел бы принести «Макларену» победы на «Инди-500» и в «Индикаре»
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