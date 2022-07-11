Херта проведет тесты «Макларена» 2021 года. Команда сравнит его с О’Уордом

Пилот «Индикара» Колтон Херта протестирует болид «Макларена» MCL35M.

Херта будет управлять машиной 2021 года в Портимане 11 и 12 июля, гонщик «Макларена» по развитию Уилл Стивенс сядет за руль 13 июля.

Во время летнего перерыва в «Формуле-1» «Макларен» оценит скорость Колтона в сравнении с коллегой по «Индикару» Пато О’Уордом, сообщает Racer. О’Уорд выступает за и тестировал технику «Ф-1» в Абу-Даби по окончании сезона-2021. «Макларен» запланировал и другие сессии для Херты, они пройдут не раньше августа.

Гонщики «Индикара» считаются кандидатами на замену в 2023 году. Еще одним претендентом на замену австралийца журналист Джо Сейвард назвал – резервного гонщика . В то же время контракт Риккардо с «Маклареном» рассчитан до конца сезона-2023.

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