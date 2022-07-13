Квят провел первые тесты в NASCAR

Бывший пилот «Формулы-1» провел первые тесты в NASCAR. Квят в своих соцсетях поделился фотографией и намекнул, как проходят его тесты.

Квят намекнул, что сегодня получил первый опыт езды по овалу за рулем машины для NASCAR. На тестах Квят, видимо, работает вместе с Джошем Румом.

Джош Рум является гонщиком, инженером и совладельцем команды Reaume Brothers Racing, иногда выступая в NASCAR Camping World Truck Series.

Квят выложил фотографию с тестов, встроив в нее текст с ироничным описанием своих успехов на текущий момент.

Квят: «Ух, круто. По ощущениям, я просто летел по трассе. Какая у меня средняя скорость прохождения круга?»

Рум: «26 миль в час».

Квят готов гоняться в США. Жесткие требования ФИА его там не достанут, а машины NASCAR всегда нравились

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