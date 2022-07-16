Гельмут Марко: «Ферстаппен – величайшая история успеха «Ред Булл», несмотря на Феттеля с 4 титулами»

сравнил роль и для «Ред Булл».

Советник команды поставил единственное чемпионство Ферстаппена выше достижений Феттеля.

«Он, без сомнения, наша величайшая история успеха. Несмотря на Феттеля с четырьмя титулами.

В свои 24 года Макс еще очень молод, но в то же время обладает огромным опытом. Больше всего меня впечатляет, что он остается приземленным. Сейчас Макс зарабатывает невероятные деньги, но это его не поменяло. Я видел другие примеры. Для «Ред Булл» продление контракта стало сигналом – не только нашей команде, но и конкурентам», – сказал Марко.

Слишком нестабильный, токсичный для Ферстаппена, лучший аналитик – Феттель, Риккардо, Сайнс и остальные гонщики «Ред Булл» глазами их шефа

Макс Ферстаппен: «У меня никогда не было кумиров, я всегда старался быть собой»

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