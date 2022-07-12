«Макларен» рассматривает Феттеля и Албона в числе претендентов на место Риккардо (BBC)

«Макларен» изучает варианты на случай ухода Даниэля Риккардо в конце 2022 года.
Контракт австралийца действует до конца 2023-го, однако сезон складывается крайне неудачно для Дэна.
Как сообщает BBC, «Макларен» исследует, кем заменить Риккардо, если он решит покинуть команду в конце этого года. В число претендентов входят пилот «Уильямса» Алекс Албон и четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель, выступающий за «Астон Мартин». Феттель утверждал, что пока не решил, продолжит ли карьеру – это будет зависеть от перспектив британской команды. Себастьян намерен бороться за высокие позиции, что на данный момент невозможно с учетом скорости болида. Соглашение Феттеля с «Астон Мартин» истекает в конце года.
Ранее в связи с возможным переходом в «Макларен» упоминались пилоты «Индикара» Пато О’Уорд и Колтон Херта (последний проводит тесты болида «Ф-1» 2021 года и связан контрактом с «Андретти» до конца 2023-го), а также резервист «Альпин» Оскар Пиастри.
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