«Макларен» рассматривает Феттеля и Албона в числе претендентов на место Риккардо (BBC)

«Макларен» изучает варианты на случай ухода в конце 2022 года.

Контракт австралийца действует до конца 2023-го, однако сезон складывается крайне неудачно для Дэна.

Как сообщает BBC, «Макларен» исследует, кем заменить Риккардо, если он решит покинуть команду в конце этого года. В число претендентов входят пилот Алекс Албон и четырехкратный чемпион «Формулы-1» , выступающий за . Феттель утверждал, что пока не решил, продолжит ли карьеру – это будет зависеть от перспектив британской команды. Себастьян намерен бороться за высокие позиции, что на данный момент невозможно с учетом скорости болида. Соглашение Феттеля с «Астон Мартин» истекает в конце года.

Ранее в связи с возможным переходом в «Макларен» упоминались пилоты Пато О’Уорд и Колтон Херта (последний проводит тесты болида «Ф-1» 2021 года и связан контрактом с «Андретти» до конца 2023-го), а также резервист «Альпин» Оскар Пиастри.

Херта проведет тесты «Макларена» 2021 года. Команда сравнит его с О’Уордом

Джо Сейвард: «Макларен» заинтересован в Пиастри, похоже»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram