Менеджер Леклера неоднократно общался с «Астон Мартин» по поводу сезона-2027 (Лео Туррини)

«Астон Мартин» проявляет интерес к Леклеру.

Известный итальянский журналист Лео Туррини сообщил об общении между Николя Тодтом, менеджером пилота «Феррари» Шарля Леклера , и «Астон Мартин ».

Предполагается, что монегаск может заменить Фернандо Алонсо в 2027-м. Испанцу через два года исполнится 46 лет.

«То, что с Николя Тодтом неоднократно связывались представители «Астон Мартин», точно не должно удивлять.

Сын легендарного французского пингвина [Жана Тодта ], кроме всего прочего, является менеджером Карлетто Леклера. А обязанность – не просто право – хорошего менеджера заключается в том, чтобы оценить все возможные варианты, действуя в лучших интересах своего клиента.

В конце концов, в «Астон Мартин» будут болиды Ньюи и моторы «Хонды» с 2026 года, а в 2027-м, ведь речь о таком дедлайне – Алонсо окажется ближе к 50 годам, чем к 40.

Все в ожидании, но готовы стартовать. Именно с прицелом на 2027-й. Центральная костяшка домино – Макс Ферстаппен . Как поступит без пяти минут бывший чемпион мира?

Если «Феррари» не справится в 2026 году, кто поставит на то, что Шарль останется в Маранелло?

Опять же, неделю назад Джон Элканн вызвал большой ажиотаж своим заявлением. Игра это или нет? Может, он устал от Хэмилтона всего за несколько месяцев? Задумал ли он неожиданный ход (а такой ход может быть только один)? Кто знает.

Конечно, я мечтаю, что «Феррари» покажет силу в 2026 году, а Леклер достигнет успеха, которого заслуживает.

Но мы приближаемся к перепутью», – написал Туррини.

Босс «Феррари» заткнул Хэмилтона: в провалах виновны пилоты, а команда «Ф-1» – супер. Он совсем?!

Хватит драматизировать кошмар Хэмилтона в «Феррари». Настоящая проверка – в 2026-м