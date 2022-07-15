ФИА изменит регламент 2023 года ради борьбы с галопированием в «Ф-1»

Международная автомобильная федерация (ФИА) сообщила о мерах, которые предпримет для борьбы с галопированием в «Формуле-1».

ФИА учла мнение команд и сообщила, что планирует ввести следующие изменения в технический регламент 2023 года:

Поднятие краев днища на 25 мм;

Поднятие горловины диффузора;

Ужесточение тестов на латеральный изгиб днища;

Введение более точных сенсоров для измерения аэродинамических колебаний.

Решения должен одобрить Всемирный совет ФИА.

С Гран-при Бельгии-2022 ФИА будет использовать техническую директиву по борьбе с галопированием.

ФИА отложила техническую директиву до Гран-при Бельгии и повысила отметку потолка бюджетов команд на 3 процента

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