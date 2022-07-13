«БМВ» может вернуться в «Формулу-1» и рассматривает вариант сотрудничества с «Маклареном» (Джо Сейвард)

Компания «БМВ» может рассмотреть возможность возвращения в «Формулу-1».

Как сообщает известный британский журналист Джо Сейвард, в «БМВ» задумываются над данной возможностью.

«БМВ» ведет переговоры с о сотрудничестве по вопросу совместной разработки дорожных автомобилей. В рамках данной сделки, как считает несколько источников Сейварда, в «БМВ» могут расширить сотрудничество и на «Формулу-1».

У «БМВ» и «Макларена» уже есть история совместного сотрудничества в 1990-х годах. При этом у «Макларена» нет ресурсов, чтобы самостоятельно заниматься разработкой двигателей для «Формулы-1».

В «БМВ» считают идею возвращения в «Ф-1» интересной, чтобы соперничать со своими конкурентами из Германии – , и .

Компания «БМВ» в современной истории «Формулы-1» принимала участие в чемпионате в качестве технического партнера и поставщика моторов команде «Заубер». Команда просуществовала в общей сложности пять лет (2006-2010 годы). Лучшим результатом стало второе место в Кубке конструкторов в 2007 году.

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