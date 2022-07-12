Себастьян Феттель о продолжении карьеры: «Определюсь в ближайшие недели»

в ближайшие недели решит, продолжать ли карьеру в «Формуле-1».

Контракт четырехкратного чемпиона мира с истекает в конце сезона.

«Решение еще не принято, но в ближайшие недели я буду размышлять. Все зависит от того, в каком направлении будет развиваться машина, какой потенциал я увижу в команде. Я несколько раз отмечал, что хочу сражаться за очки, но также и за победы. В противном случае гоняться не так весело.

В ближайшие недели мне вместе с семьей предстоит определиться, насколько реалистичны такие цели, достаточно ли энергии осталось во мне, чтобы продолжить развиваться вместе с командой», – сказал Феттель Sport1.

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