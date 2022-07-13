Шварцман провел за «Феррари» тесты в Муджелло и может выступить в первой практике перед Гран-при Франции

Резервный пилот «Феррари» провел тесты в составе команды в Муджелло.

В рамках тесто Шварцман отработал за рулем болида SF-21 весь день, в общей сложности проехав дистанцию приблизительно в 600 км. Именно такую дистанцию в целом гонщик «Формулы-1» проезжает по ходу одного полноценного гоночного уик-энда.

В связке со Шварцманом на тестах отработала бригада молодых инженеров и механиков «Феррари», которые пока не ездят на Гран-при и которым также нужно набираться подобного опыта.

Как сообщает редактор итальянской версии издания Motorsport Роберто Кинкера, не исключается, что «Феррари» может предоставить Шварцману возможность выступить в пятничной практике перед . Для россиянина это стало бы первым опытом выступлений в «Формуле-1».

В том случае, если участие Шварцмана в практике будет согласовано, гонщик будет выступать в «Ф-1» по израильской лицензией. Под той же лицензией Шварцман формально числится как резервный и тест-пилот «Феррари».

Шварцман будет использовать израильскую лицензию в потенциальных практиках за «Феррари»

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