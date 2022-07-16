Формула E. Нью-Йорк. Кэссиди выиграл 1-ю гонку, закончив ее в барьерах – заезд остановили красными флагами

Пилот «Кэссиди» Ник Кэссиди выиграл первую гонку «Формулы E» в Нью-Йорке с поула, несмотря на аварию.
Кэссиди сохранил лидерство на старте, однако из-за дождя, начавшегося за несколько минут до финиша, врезался в барьеры, как и пилот «Мерседеса» Стоффель Вандорн, Лукас ди Грасси («Вентури»), Паскаль Верляйн («Порше») и Себастьян Буэми («Ниссан»). Гонщик «Вентури» Эдоардо Мортара, возглавляющий чемпионат, также попал в аварию, но смог доехать до боксов, в отличие от конкурентов. Заезд остановили красными флагами и не стали возобновлять, поэтому результаты подвели по кругу перед инцидентами.
Победа стала для новозеландца первой в «Формуле E». Второе место занял ди Грасси, третье – напарник Кэссиди Робин Фряйнс. Вандорн по ходу гонки поднялся на второе место, но в итоге стал четвертым и упустил шанс вернуться на первую строчку в общем зачете.
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