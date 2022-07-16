Формула E. Нью-Йорк. Кэссиди выиграл 1-ю гонку, закончив ее в барьерах – заезд остановили красными флагами

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Пилот «Кэссиди» Ник Кэссиди выиграл первую гонку «Формулы E» в Нью-Йорке с поула, несмотря на аварию.

Кэссиди сохранил лидерство на старте, однако из-за дождя, начавшегося за несколько минут до финиша, врезался в барьеры, как и пилот «Мерседеса» Стоффель Вандорн, Лукас ди Грасси («Вентури»), Паскаль Верляйн («Порше») и Себастьян Буэми («Ниссан»). Гонщик «Вентури» Эдоардо Мортара, возглавляющий чемпионат, также попал в аварию, но смог доехать до боксов, в отличие от конкурентов. Заезд остановили красными флагами и не стали возобновлять, поэтому результаты подвели по кругу перед инцидентами.

Победа стала для новозеландца первой в «Формуле E». Второе место занял ди Грасси, третье – напарник Кэссиди Робин Фряйнс. Вандорн по ходу гонки поднялся на второе место, но в итоге стал четвертым и упустил шанс вернуться на первую строчку в общем зачете.

Этап 11
Нью-Йорк, США
16 июля 2022 года
Гонка
Топ-10
 
1. Ник Кэссиди («Энвижн») – 29 кругов
2. Лукас ди Грасси («Вентури») +1,123
3. Робин Фряйнс («Энвижн») +1,671
4. Стоффель Вандорн («Мерседес») +3,693
5. Эдоардо Мортара («Вентури») +4,734
6. Себастьян Буэми («Ниссан») +5,570
7. Паскаль Верляйн («Порше») +5,783
8. Джейк Деннис («Андретти») +6,595
9. Сэм Берд («Ягуар») +7,207
10. Ник де Врис («Мерседес») +7,503
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Эдоардо Мортара – 150 очков
2. Стоффель Вандорн – 137
3. Жан-Эрик Вернь – 128
4. Митч Эванс – 124
5. Робин Фряйнс – 96
 

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