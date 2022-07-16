Формула E. Нью-Йорк. Кэссиди выиграл 1-ю гонку, закончив ее в барьерах – заезд остановили красными флагами

Пилот «Кэссиди» Ник Кэссиди выиграл первую гонку «Формулы E» в Нью-Йорке с поула, несмотря на аварию.

Кэссиди сохранил лидерство на старте, однако из-за дождя, начавшегося за несколько минут до финиша, врезался в барьеры, как и пилот Стоффель Вандорн, Лукас ди Грасси («Вентури»), ( ) и («Ниссан»). Гонщик «Вентури» Эдоардо Мортара, возглавляющий чемпионат, также попал в аварию, но смог доехать до боксов, в отличие от конкурентов. Заезд остановили красными флагами и не стали возобновлять, поэтому результаты подвели по кругу перед инцидентами.

Победа стала для новозеландца первой в . Второе место занял ди Грасси, третье – напарник Кэссиди Робин Фряйнс. Вандорн по ходу гонки поднялся на второе место, но в итоге стал четвертым и упустил шанс вернуться на первую строчку в общем зачете.

Этап 11

Нью-Йорк, США

16 июля 2022 года

Гонка

Топ-10

1. Ник Кэссиди («Энвижн») – 29 кругов

2. Лукас ди Грасси («Вентури») +1,123

3. Робин Фряйнс («Энвижн») +1,671

4. Стоффель Вандорн («Мерседес») +3,693

5. Эдоардо Мортара («Вентури») +4,734

6. Себастьян Буэми («Ниссан») +5,570

7. Паскаль Верляйн («Порше») +5,783

8. Джейк Деннис («Андретти») +6,595

9. Сэм Берд («Ягуар») +7,207

10. Ник де Врис («Мерседес») +7,503

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Эдоардо Мортара – 150 очков

2. Стоффель Вандорн – 137

3. Жан-Эрик Вернь – 128

4. Митч Эванс – 124

5. Робин Фряйнс – 96

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