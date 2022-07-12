Фернандо Алонсо: «Не я, а другие пилоты блокируют появление свежей крови в «Ф-1»

Гонщик Фернандо Алонсо не согласен с тем, что мешает попаданию в «Формулу-1» молодых талантов.

Резервист команды – действующий чемпион «Формулы-2» – пока не нашел место в «Ф-1». Если 40-летний Алонсо продлит контракт с «Альпин», Пиастри, вероятно, будет вынужден уйти в . Также появилась информация об интересе «Макларена» к Оскару.

«Я смотрю на ситуацию иначе. В автоспорте значение имеет только время на круге.

Ключевой вопрос – хватает ли тебе по-прежнему скорости? Если ты медленный и плохо выступаешь, значит, стоишь на пути восходящих талантов и должен посторониться. Это другие пилоты блокируют появление свежей крови», – убежден двукратный чемпион мира.

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