Фернандо Алонсо: «Не я, а другие пилоты блокируют появление свежей крови в «Ф-1»

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо не согласен с тем, что мешает попаданию в «Формулу-1» молодых талантов.
Резервист команды Оскар Пиастри – действующий чемпион «Формулы-2» – пока не нашел место в «Ф-1». Если 40-летний Алонсо продлит контракт с «Альпин», Пиастри, вероятно, будет вынужден уйти в «Уильямс». Также появилась информация об интересе «Макларена» к Оскару.
«Я смотрю на ситуацию иначе. В автоспорте значение имеет только время на круге.
Ключевой вопрос – хватает ли тебе по-прежнему скорости? Если ты медленный и плохо выступаешь, значит, стоишь на пути восходящих талантов и должен посторониться. Это другие пилоты блокируют появление свежей крови», – убежден двукратный чемпион мира.
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