Алвес о расизме: «Если на Хэмилтона, самого титулованного пилота «Формулы-1», нападают, презирают его, то что происходит с теми, кто ниже уровнем?»

Бывший защитник «Барселоны» высказался на тему расизма.

39-летний футболист затронул эту тему в связи с событиями в «Формуле-1».

Бывший автогонщик Нельсон Пике употребил дискриминационный термин по отношению к семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону в интервью, которое датируется ноябрем 2021 года. Недавно бразилец принес британцу извинения.

«Меня эта ситуация обеспокоила, но не только из-за самого факта. Я не хочу углубляться в это, потому что легко столкнуть пьяного с горы. Дело не только в заявлении Пике.

Дело в том, что в целом происходит. Этот случай – крайность. Если на самого титулованного пилота «Формулы-1» так нападают, презирают его, дискриминируют, то представьте, что происходит в обществе с теми, кто на более низком уровне?

Я молюсь и прошу прощения у этих людей. Я беспокоюсь из-за того, что им постоянно мешают чего-то добиться. Возможности есть не у всех», – сказал Алвес The Guardian.

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