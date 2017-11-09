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    Елена Вяльбе: «Будем оспаривать решение по нашим лыжникам в CAS»

    Теги Сочи-2014 допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Евгения Шаповалова МОК ФЛГР Юлия Иванова Максим Вылегжанин Елена Вяльбе CAS Алексей Петухов

    Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по дисквалификации четырех россиян будет оспорено в Спортивном арбитражном суде (CAS).

    Сегодня стало известно, что российские лыжники Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова признаны виновными в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр в Сочи.

    Результаты спортсменов на Играх были аннулированы, лыжникам запрещено выступать на Олимпиадах.

    «Да, конечно же, мы будем оспаривать это решение в CAS», – сказала Вяльбе.

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