Елена Вяльбе: «Будем оспаривать решение по нашим лыжникам в CAS»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по дисквалификации четырех россиян будет оспорено в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Сегодня стало известно, что российские лыжники Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова признаны виновными в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр в Сочи.

Результаты спортсменов на Играх были аннулированы, лыжникам запрещено выступать на Олимпиадах.

«Да, конечно же, мы будем оспаривать это решение в CAS», – сказала Вяльбе.

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