Стина Нильссон перейдет из биатлона в лыжные марафоны

Теги лыжные гонки сборная Швеции жен сборная Швеции жен переходы Стина Нильссон Биатлон

Олимпийская чемпионка Стина Нильссон вернется в лыжные гонки из биатлона.

Шведка подписала двухлетний контракт с норвежской командой Team Ragde Charge, выступающей в лыжной серии Ski Classics.

«В следующем сезоне буду бегать гонки марафоны, ощущения прекрасные.

Даже когда я переходила в биатлон, то рассматривала себя почти что в качестве «трехступенчатой ракеты». Лыжные гонки, биатлон, теперь марафоны. Это выглядит очень захватывающе!

Первые два года [в биатлоне] прошли здорово, я добилась большого прогресса и очень горжусь этим. Мне покорялся подиум на Кубке мира (в сезоне-2021/22 – Sports), и я очень ценю это.

Затем – два худших сезона, когда мне не удавалась стрельба, и даже с хорошим лыжным ходом я не могла быть довольна. Можно быть в отличной форме, отлично стрелять лежа, но «застрелиться» на стойке. В конце концов я устала от того, что хорошо старалась, но все равно что-то шло не так.

Трудно ли далось решение оставить биатлон? Нет, очень легко. Точно так же, когда я уходила из лыжных гонок. Когда я чувствую, что пора заканчивать, а именно это я и решила, – для меня это как закрыть одну главу и начать новую», – сказала 30-летняя спортсменка.

Нильссон – олимпийская чемпионка 2018 года в лыжном спринте. Она выступала в биатлоне с сезона-2020/2021.

В прошедшем сезоне спортсменка трижды попадала на подиумы этапов Кубка IBU. Ее лучшим результатом на последнем Кубке мира стало 24-е место в спринте на этапе в Кэнморе.

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6 комментариев
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Отмучилась
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Потраченное впустую время.
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Да, кто бы мог подумать, что профильная спринтерша переквалифицируется в марафонщицу. Всё таки зря она из лыж уходила. Да, в шведской сборной конкуренция, но кто знает, может быть сейчас могла спокойно бегать и более длинные дистанции, как та же Сван и Сундлинг
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Ждём Стину у нас в Ски Классикс !
Надеюсь ещё многие после ЧМ и особенно ОИ подтянутся , разговоры идут о Рози Бреннан, Иво и Керту Нисканенах итд.
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Во штормит тётку
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Ответ Drob003
Да, кто бы мог подумать, что профильная спринтерша переквалифицируется в марафонщицу. Всё таки зря она из лыж уходила. Да, в шведской сборной конкуренция, но кто знает, может быть сейчас могла спокойно бегать и более длинные дистанции, как та же Сван и Сундлинг
Может, может, всё-таки призёр ОИ в марафоне классикой 😁
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