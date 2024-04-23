Стина Нильссон перейдет из биатлона в лыжные марафоны

Олимпийская чемпионка Стина Нильссон вернется в лыжные гонки из биатлона.

Шведка подписала двухлетний контракт с норвежской командой Team Ragde Charge, выступающей в лыжной серии Ski Classics.

«В следующем сезоне буду бегать гонки марафоны, ощущения прекрасные.

Даже когда я переходила в биатлон, то рассматривала себя почти что в качестве «трехступенчатой ракеты». Лыжные гонки, биатлон, теперь марафоны. Это выглядит очень захватывающе!

Первые два года [в биатлоне] прошли здорово, я добилась большого прогресса и очень горжусь этим. Мне покорялся подиум на Кубке мира (в сезоне-2021/22 – Sports), и я очень ценю это.

Затем – два худших сезона, когда мне не удавалась стрельба, и даже с хорошим лыжным ходом я не могла быть довольна. Можно быть в отличной форме, отлично стрелять лежа, но «застрелиться» на стойке. В конце концов я устала от того, что хорошо старалась, но все равно что-то шло не так.

Трудно ли далось решение оставить биатлон? Нет, очень легко. Точно так же, когда я уходила из лыжных гонок. Когда я чувствую, что пора заканчивать, а именно это я и решила, – для меня это как закрыть одну главу и начать новую», – сказала 30-летняя спортсменка.

Нильссон – олимпийская чемпионка 2018 года в лыжном спринте. Она выступала в биатлоне с сезона-2020/2021.

В прошедшем сезоне спортсменка трижды попадала на подиумы этапов Кубка IBU. Ее лучшим результатом на последнем Кубке мира стало 24-е место в спринте на этапе в Кэнморе.