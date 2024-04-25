Федерация лыжных гонок России расширит партнерство с «ФосАгро»

Федерация лыжных гонок России договорилась о расширении партнерства с «ФосАгро».

Соответствующее соглашение подписали президент ФЛГР Елена Вяльбе и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

Компания «ФосАгро» является многолетним партнером ФЛГР и выступает организатором финального этапа Кубка России в Кировске.

«Сейчас в Кировске расположен один из лучших лыжных центров страны. Хочу поблагодарить за это организаторов и компанию «ФосАгро», которые сделали все возможное, чтобы соревнования проходили на самом высоком уровне.

Когда в регионах есть такие компании, которые не просто ведут бизнес, а относятся с заботой и ответственностью, создавая людям комфортные условия для жизни, то очень многое можно сделать. И Кировск – яркий пример в этом ряду», – сказала Вяльбе.

В следующем году компания выступит в качестве титульного спонсора федерации с повышением премиальных для победителей мини-тура в Кировске. В прошедшем сезоне призовой фонд соревнований составил почти 9 млн рублей.

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