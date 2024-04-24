Кустова о серебре российских прыгунов с трамплина в Пекине-2022: «Меня вообще разорвало. Огромная зависть, я ненавидела всех»

Кустова рассказала о зависти из-за серебра российских прыгунов в Пекине-2022.

– Не обидно, что, возможно, на последнем международном турнире за долгое время, , у тебя был шанс всей жизни на медаль?

– Абсолютно так. Но все получилось по справедливости. Шанс у меня был, но тренеры, которые принимают решения, все равно к кому-то более расположены. В том случае я не была этой спортсменкой. Я же только вернулась после дисквалификации, а тренер готовил трех своих девушек – и одну из них я обыгрываю и попадаю на Олимпиаду. Не думаю, что он хотел мстить, просто... так бывает.

Я была в хорошей форме, но бывают трамплины, которые тебе не подходят, преодолевать метры на них сложнее из-за особенностей техники исполнения прыжка. По сезону я была сильнее [Ирмы Махиня], но в Китае было очень сложно. Поставили в команду ее, потому что она в личном старте выступила лучше.

– Ты спокойно восприняла? Пойти поплакать в подушку, вот это все.

– Злость была, но я просто помню, что Ирма не очень хотела в команду. Мы жили в соседних комнатах, у нас произошел разговор. Она говорила, что уже отстрелялась, хорошо выступила и ей в команду не очень-то и хочется. Я удивилась – это же такой шанс, круто, что ты выступаешь!

– Тогда никто не знал, что это будущее серебро.

– Именно! И после того, как они взяли серебро... Меня вообще разорвало. Конечно, огромная зависть, я ненавидела всех. Я столько лет... в этом всем, и так просто человеку достается эта медаль. Я сейчас откровенно говорю о своих чувствах, поймите. Ладно бы она тащила команду! А тут пассажиром получить заветную медаль, о которой все мечтают. Так я тоже могла скатиться.

Потом произошло принятие, конечно, я проживала этот момент. Настраивалась на следующую личную Олимпиаду. Которая уже совсем скоро... – сказала Александра Кустова.