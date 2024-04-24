Германия в следующем сезоне не примет этап Кубка мира по лыжам впервые за 24 года – по финансовым причинам

Германия не примет этап Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2024/25.

Федерация лыжных видов спорта Германии (DSV) отозвала заявку на проведение соревнований по финансовым причинам.

«Календарь Кубка мира по лыжным гонкам на сезон-2024/25 еще не утвержден. Он будет обсуждаться на весеннем собрании в Портороже (Словакия) 8 мая, а затем представлен правлению для утверждения.

Однако несколько недель назад DSV официально отозвала свою заявку на проведение этапа Кубка мира-2024/25, но заявила, что прилагает все усилия, чтобы провести его снова в сезоне-2025/26. По моей информации, проведение этапа, к сожалению, стало невозможным по финансовым причинам», – сказал рейс-директор FIS по лыжным гонкам Михал Ламплот.

«Это связано с очень сложными телевизионными и маркетинговыми контрактами. Оговаривается определенное количество мероприятий. В этом отношении за последние годы мы значительно превысили наши целевые показатели, так что для проведения следующей зимой этапов Кубка мира по «небольшим» дисциплинам, таким как лыжные гонки, лыжное двоеборье и ски-кросс, нам пришлось бы понести значительные дополнительные расходы. Мы решили вложить эти деньги непосредственно в спорт и не проводить мира по лыжным гонкам в следующем сезоне», – пояснил руководитель отдела коммуникаций DSV Штефан Шварцбах.

Издание xc-ski.de отмечает, что немецкий этап не войдет в календарь лыжного Кубка мира впервые за 24 года.