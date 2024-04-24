Германия в следующем сезоне не примет этап Кубка мира по лыжам впервые за 24 года – по финансовым причинам

Теги Кубок мира лыжные гонки FIS Ассоциация лыжных видов Германии деньги Михал Ламплот Лыжи

Германия не примет этап Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2024/25.

Федерация лыжных видов спорта Германии (DSV) отозвала заявку на проведение соревнований по финансовым причинам.

«Календарь Кубка мира по лыжным гонкам на сезон-2024/25 еще не утвержден. Он будет обсуждаться на весеннем собрании в Портороже (Словакия) 8 мая, а затем представлен правлению FIS для утверждения.

Однако несколько недель назад DSV официально отозвала свою заявку на проведение этапа Кубка мира-2024/25, но заявила, что прилагает все усилия, чтобы провести его снова в сезоне-2025/26. По моей информации, проведение этапа, к сожалению, стало невозможным по финансовым причинам», – сказал рейс-директор FIS по лыжным гонкам Михал Ламплот.

«Это связано с очень сложными телевизионными и маркетинговыми контрактами. Оговаривается определенное количество мероприятий. В этом отношении за последние годы мы значительно превысили наши целевые показатели, так что для проведения следующей зимой этапов Кубка мира по «небольшим» дисциплинам, таким как лыжные гонки, лыжное двоеборье и ски-кросс, нам пришлось бы понести значительные дополнительные расходы. Мы решили вложить эти деньги непосредственно в спорт и не проводить Кубок мира по лыжным гонкам в следующем сезоне», – пояснил руководитель отдела коммуникаций DSV Штефан Шварцбах.

Издание xc-ski.de отмечает, что немецкий этап не войдет в календарь лыжного Кубка мира впервые за 24 года.

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12 комментариев
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Ответ Serge Vendino
ФИС идёт прямиком в небытие
Да как и беговые лыжи в целом ... Т.е. как коммерческий вид спорта. Как физкультура - пожалуйста, роскошный вариант!
+9
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+9
В Германии же всё в порядке с экономикой
+4
0
+4
Ответ Konstantin_ZV
Минус этап или куда-то перенесут?
Тюмень свободна
+4
0
+4
ФИС идёт прямиком в небытие
+5
-2
+3
Денег нет, Зеля съел
+7
-4
+3
Лыжи мало кому интересны, особенно сейчас.
+2
0
+2
Минус этап или куда-то перенесут?
+1
0
+1
"по «небольшим» дисциплинам, таким как лыжные гонки, лыжное двоеборье и ски-кросс"
Эти горнолыжники в руководстве FIS совсем потеряли берега. Беговым лыжам очень давно пора выходить из FIS в отдельную федерацию, горнолыжникам они не нужны.
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Газпром ещё не подсуетился?
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В правильном направлении идете , DSV ! Брависсимо !
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Скоро и из Олимпиады уберут.
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