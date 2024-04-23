Вяльбе о недопуске россиян: «К сожалению, такие вопросы решаем не мы, спортсмены, а далекие от спорта люди»

Елена Вяльбе указала на зависимость спорта от политики.

На данный момент российские лыжники не участвуют в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Все знают мою позицию по возвращению спортсменов на тех условиях, что сейчас существуют, она не изменилась (ранее Вяльбе выступила против участия в соревнованиях под нейтральным флагом – Sports).

Сейчас мы находимся в такой ситуации, когда спорт стал зависим от политики. К сожалению, такие вопросы (по допуску спортсменов – Sports) решаем не мы, спортсмены, а далекие от спорта люди», – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.