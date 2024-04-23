Вяльбе о недопуске россиян: «К сожалению, такие вопросы решаем не мы, спортсмены, а далекие от спорта люди»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Лыжи

Елена Вяльбе указала на зависимость спорта от политики.

На данный момент российские лыжники не участвуют в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Все знают мою позицию по возвращению спортсменов на тех условиях, что сейчас существуют, она не изменилась (ранее Вяльбе выступила против участия в соревнованиях под нейтральным флагом – Sports).

Сейчас мы находимся в такой ситуации, когда спорт стал зависим от политики. К сожалению, такие вопросы (по допуску спортсменов – Sports) решаем не мы, спортсмены, а далекие от спорта люди», – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.

4 комментария
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"К сожалению, такие вопросы (по допуску спортсменов – Sports) решаем не мы, спортсмены, а далекие от спорта люди"
Я бы добавил, далекие от людей люди.
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Решает быть или не быть один дядя невысокого роста и небольшого ума, который возомнил себя каким-то особенным и исключительным, чтобы решать за судьбы других людей на земле! Но нужно хорошо знать историю и помнить то, что это всегда заканчивается плачевно для таких выскочек, но горя они успевают наделать очень много, к большому сожалению!!!….
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Правильно, они - далёкие от спорта люди, а вы - недалёкие, причём не от спорта, а в принципе!
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Ответ Alex.K71
Решает быть или не быть один дядя невысокого роста и небольшого ума, который возомнил себя каким-то особенным и исключительным, чтобы решать за судьбы других людей на земле! Но нужно хорошо знать историю и помнить то, что это всегда заканчивается плачевно для таких выскочек, но горя они успевают наделать очень много, к большому сожалению!!!….
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