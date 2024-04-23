Большунов и Пантрина – самые проверяемые РУСАДА на допинг спортсмены в 2024 году

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов чаще других спортсменов проверялся Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в первые три месяца 2024 года.

Согласно материалам, имеющимся в распоряжении ТАСС, Большунов с января по март тестировался шесть раз. Среди женщин чаще всех проверялась лыжница Елизавета Пантрина – также шесть раз.

По пять проверок на допинг прошли лыжники Савелий Коростелев, Анастасия Кулешова, Анастасия Фалеева, Вероника Степанова и биатлонистка Наталья Гербулова.